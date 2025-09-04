4 сентября, 04:17,
обновлено 4 сентября, 04:24
Восточный экономический форум

В Минфине допустили токенизацию золота в ближайшей перспективе

Директор департамента ведомства Алексей Яковлев назвал это перспективным решением

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Токенизация золота - очень перспективное решение, которое может быть реализовано в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор департамента Минфина Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"С точки зрения цифровизации прежде всего золота - это очень перспективное решение. Я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе это может быть реализовано", - сказал Яковлев на сессии "Возможные решения для трансграничных платежей и международных расчетов в новой реальности". 

