Арест наложен по иску украинской гранитодобывающей компании "Автодоркомплект"

ГААГА, 4 сентября. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама отклонил требования структур компании "Газпром" об отмене ареста, наложенного на их активы по иску украинской гранитодобывающей компании "Автодоркомплект". Об этом говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, украинская компания в июне добилась разрешения на наложение ареста в Нидерландах на акции и счета ряда предприятий, связанных с "Газпромом", на сумму около €660 млн. Компании "Газпром Интернэшнл Лимитед" и "Газпром нефть" потребовали снять арест, указывая, что требования "Автодоркомплекта" юридически несостоятельны, так как затрагивают вопросы, связанные с иммунитетом государства, и не могут быть признаны в Нидерландах. Тем не менее суд встал на сторону украинской компании.

В решении суда утверждается, что основание иска отличается от аналогичных процессов по заявлениям других украинских фирм - "Славутич-инвест" и "Жнива", где речь шла о распространении государственного иммунитета Российской Федерации на дочерние структуры "Газпрома". В данном же случае суд счел, что иск заявлен против "исключительно коммерческих" структур.

Ранее с аналогичными исками в Нидерландах выступали украинские компании "Славутич-инвест" и "Жнива", добившиеся в 2023-2024 годах заочных решений суда на Украине против РФ и связанных с "Газпромом" структур. Попытки признать эти решения в королевстве успеха не имели: 5 июня 2025 года окружной суд Гааги отказал "Жнива" в выдаче экзекватуры, сославшись на иммунитет юрисдикции государства. 14 июля тот же суд снял обеспечительные меры, наложенные на активы "Газпрома", сочтя требования украинских фирм несостоятельными. 17 июля суд также отклонил запрос "Славутича" о признании вердикта украинского суда. Отдельное решение суда Гааги от 15 августа 2024 года, которым ранее был отклонен иск "Газпрома" об отмене ареста по делу "Славутича", находится на стадии обжалования.