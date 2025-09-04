Сейчас ведутся работы по ремонту птичников и замене оборудования, строительство санпропускника

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Птицефабрика "Пионерское" на Камчатке, где в октябре 2024 года произошла вспышка птичьего гриппа, выйдет на полную мощность в начале 2026 года. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Вячеслав Черныш в преддверии сессии "Агропром Дальнего Востока: взгляд в будущее" Восточного экономического форума.

"Выход на полную мощность по производству яйца птицефабрики "Пионерская" планируется в конце января - начале февраля 2026 года. Сейчас на птицефабрике поголовье кур-несушек составляет 97,5 тысяч штук, от которых ежедневно получают более 95 тысяч пищевого яйца, в реализацию ежедневно уходит более 76,5 тысяч штук яйца. Для дальнейшего наращивания поголовья в августе завезено 110 тыс. штук инкубационного яйца, которое заложено в инкубаторы. Из данного количества яйца на птицефабрике планируют вырастить порядка 40,0 тысяч штук кур - несушек и начать получать от них продукцию в январе 2026 года", - рассказал руководитель профильного министерства.

По его словам, в целях недопущения подобной ситуации Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства разработан проект биологической защиты предприятия. "Многие обозначенные проектом работы уже выполнены, в том числе разделение дорог, обустройство дезбарьеров, освобождение территории от растительности. Ведутся работы по ремонту птичников и замене оборудования, строительство санпропускника", - рассказал Черныш.

