Цивилев: РФ и КНР подписали документы на поставки 106 млрд куб. м газа в год

Глава Минэнерго отметил, что Россия нашла решение с поставкой газа на Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей цивилев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В результате мы подписали соглашения общим объемом поставки в Китай 106 миллиардов кубических метров газа в год. Это огромная альтернатива против наших поставок в Европу, от которых европейские партнеры отказались самостоятельно", - сказал он.

Цивилев отметил, что Россия нашла решение с поставкой газа на Восток. Он добавил, что совместно с китайскими партнерами был сделан большой прорыв в развитии энергетического направления.

Министр также сообщил, что в рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". Кроме того, по "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд кубометров газа в год, также было принято решение по строящемуся дальневосточному коридору об увеличении поставок на 2 млрд кубометров, с 10 до 12 млрд кубометров в год.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

