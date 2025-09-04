"Зарубежнефть" и Вьетнам договорились о дополнительных проектах

Глава Минэнерго Сергей Цивилев выразил надежду, что к работам получится приступить с 1 января 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Зарубежнефть" и вьетнамская компания подписали соглашение о дополнительных проектах на территории Вьетнама. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Одновременно к этому соглашению было подписано новое соглашение о развитии нашей работы. Это нашей компанией "Зарубежнефть" подписано соглашение о дополнительных проектах на территории Вьетнама и зеркально вьетнамской компанией "Петровьетнам" на территории Российской Федерации. Мы сейчас готовим все нормативные документы. Очень надеюсь, что в течение двух месяцев всю нормативку по этому поводу мы сделаем, чтобы с 1 января 2026 года вот эти дополнительные работы к ним мы могли бы уже приступить", - сказал он.

В мае Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности.

В частности, согласно документу, вьетнамская "Петровьетнам" может получить 35% в проекте по разработке Харьягинского месторождения. Кроме того, срок действия соглашения о разделе продукции (СРП) по Харьяге будет продлен с конца 2031 года до конца 2050 года.

В то же время "Зарубежнефть" может получить 49% в СРП по блокам 01/17 и 02/17 на шельфе Вьетнама.

Все необходимые процедуры по распределению долей в проектах должны быть завершены к 2027 году.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

