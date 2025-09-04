За время работы было создано 8 тыс. рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) и территории опережающего развития (ТОР) на Сахалине достиг 110 млрд рублей, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. За время работы резиденты преференциальных зон создали уже 8 тыс. рабочих мест.

"Преференциальные режимы уже показали свою эффективность. Сейчас в нашем регионе зарегистрированы 124 резидента ТОР и СПВ. В планах у них - проекты на сумму свыше 260 млрд рублей, а также 13 тысяч новых рабочих мест. Результат уже есть. Резиденты уже инвестировали в экономику области 110 млрд рублей, создали порядка 8 тысяч рабочих мест. Еще 38 компаний воспользовались преференциями на Курилах. Общий объем инвестиций - 6,3 млрд рублей", - сообщил Белик.

На территории Сахалинской области действуют две ТОР - "Сахалин" и "Курилы", а также СПВ на территориях Корсаковского и Углегорского районов. Функционирует особый преференциальный режим Курильских островов.

"Кроме того, в нашей области действует ряд мер поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. Бизнес может воспользоваться субсидиями на возмещение затрат в связи с реализацией проектов, например, на уплату процентов по инвестиционным кредитам и лизинговым платежам. В приоритетных отраслях проценты погашаются полностью, в других - на 50 процентов. Предусмотрены также субсидии на покупку нового оборудования и транспортных средств, на технологическое подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций. И это только малая часть обширного списка", - отметил председатель правительства области.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.