Средняя стоимость цветка составила 318 рублей, сообщили аналитики

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Средняя цена на один цветок или ветку в букете к 1 сентября выросла на 15%, до 318 рублей, по сравнению с 277 рублями годом ранее. Об этом сообщается в исследовании "Контур.Маркета", которое есть в распоряжении ТАСС.

При росте цен объем продаж в штучном выражении сократился в среднем на 12%. "Эта динамика свидетельствует о рационализации потребительского поведения. Родители и школьники, по всей видимости, стали подходить к покупке более осознанно: возможно, покупают меньше цветов, но более качественных и дорогих, либо же собирают более компактные и стильные букеты", - говорится в сообщении.

Как отмечает аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, новыми лидерами спроса стали лилии (+30% к спросу) и эустомы (+10%). Эти цветы воспринимаются как более статусные, оригинальные и современные по сравнению с классическими "школьными" вариантами, подчеркивает эксперт.

Наибольшее падение спроса показали тюльпаны (-41%), при этом цены на них снизились на 15%. Астры и гвоздики, также традиционно ассоциирующиеся с 1 сентября, потеряли в спросе по 19%, несмотря на значительный рост цен. Стабильность показали хризантемы. Минимальное падение спроса (-3%) при умеренном подорожании (+8%) говорит о том, что этот цветок остается востребованным, считает Корзан.

Наибольший скачок цен показали пионы (+33%) и гвоздики (+27%). Рост стоимости стал одним из факторов, повлиявших на снижение спроса.

"Потребительский выбор смещается от привычных, но уже считающихся ординарными цветов (астры, гвоздики), в сторону более уникальных и эстетичных вариантов (лилии, эустомы)", - отметила эксперт.

В выборку исследования вошло около 700 тыс. чеков из всех регионов России. Сравнивались показатели за 1-2 сентября 2024 года и 31 августа - 1 сентября 2025 года.