В Якутске рассчитывают на поступление до 2028 года почти 260 автобусов

Их приобретут в рамках модернизации общественного транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска рассчитывают на поступление почти 260 единиц автобусов до 2028 года в рамках модернизации общественного транспорта, сообщил ТАСС глава города Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как ранее сообщал Григорьев, всего с 2022 года при поддержке правительства Якутии было приобретено для нужд Якутска 124 новых автобуса большого и среднего классов. В 2025 году ожидается поставка еще 50 автобусов Volgabus для городских маршрутов.

"В последующие годы прогнозное количество приобретаемой техники составляет 259 единиц, из них 96 - автобусы большого класса и 163 - среднего класса. Сроки реализации планируются до 2028 года", - сообщил Григорьев.

Он уточнил, что в данный момент на территории городского округа пассажирские перевозки осуществляют два перевозчика - муниципальное унитарное предприятие "Якутская пассажирская автотранспортная компания" (ЯПАК) и некоммерческая организация "Союз автоперевозчиков города Якутска" по 17 городским, семи пригородным и трем сезонным маршрутам. При этом ЯПАК обеспечивает транспортную доступность во всех пригородных направлениях, а частные перевозчики - на городских маршрутах.

Ежедневно до 280 единиц автобусов выходит на линию в зимний период и до 260 единиц - в летний период. Кроме того, глава города подчеркнул, что пассажиропоток с каждым годом растет. "Если в 2022 году пассажиропоток составлял свыше 33,3 млн человек, то в 2023-м этот показатель вырос до более чем 40,2 млн, - уточнил он. - В 2024 году пассажиропоток уже достиг 42 млн".

Поддержка водителей

В Якутске власти ведут работу по вопросам кадрового обеспечения и повышения престижа профессии водителя общественного транспорта. Главными причинами нехватки водителей автобусов в Якутске мэр назвал низкую заработную плату по сравнению с профессией водителя при вахтовом режиме работы и отсутствие мер соцподдержки и гарантий со стороны государства.

"Также из-за низких температур наружного воздуха частные перевозчики вынуждены нести дополнительные затраты на эксплуатацию подвижного состава, а именно аренду гаража в зимнее время, оплату лизинговых платежей по обновлению подвижного состава, приобретение топлива, запасных частей, страховки, оплату налогов и прочее. Так как в нашем регионе температурный режим колеблется с амплитудой почти в 100 градусов - зимой от минус 60 градусов и летом до плюс 35 градусов, в таких условиях весь эксплуатируемый подвижной состав не приспособлен к эксплуатации. Необходимы дополнительные отопительные приборы в салоны, установка вторых лобовых и боковых стекол, а также утепление двигателей", - отметил Григорьев.

Потребность в водителях общественного транспорта составляет порядка 240 человек.

Для поддержки власти Якутска предлагают распространить действие дальневосточной ипотеки на водителей автобусов. Эта инициатива поддержана мэрами нескольких дальневосточных городов, где также есть острый дефицит водительских кадров. Пока водителям ЯПАК предоставляют общежитие при отсутствии собственного жилья в Якутске и заключении трудового договора с прохождением испытательного срока.

