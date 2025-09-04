Глава сбербанка поделился, что компания очень жестко отслеживает издержки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал об оптимизации штата сотрудников до конца года, отметив, что это постоянный процесс, который не является сокращением. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, комментируя информацию в СМИ о сокращении центрального аппарата банка на 20%.

"Мы постоянно занимаемся оптимизацией наших ресурсов на разных направлениях и до конца текущего года у нас предусмотрена оптимизация, а не сокращение на 20%, как было написано в одном из медиа ресурсов. Где-то мы добавляем, где-то оптимизирует количество людей, которое у нас занято. В целом нет никакой кампании, это нормальная рядовая работа, мы очень жестко отслеживаем наши издержки. Сейчас уже с помощью нейросетей мы смотрим, какие проекты у нас дают результаты, какие подлежат закрытию", - рассказал Греф.

Ранее издание Frankmedia сообщало, что Сбербанк оптимизирует до 20% сотрудников центрального аппарата. Под сокращения попадет около 5 000 штатных ставок.