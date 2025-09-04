При этом лишь 7% опрошенных родителей берут ребенка с собой на работу, указано в исследовании компании

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более половины российских работодателей не против присутствия детей сотрудников на рабочих созвонах и в офисах, но только 7% опрошенных мам регулярно берут ребенка с собой на работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Level Group, поступившие в ТАСС.

"Каждый второй работодатель в России (54%) не против присутствия детей сотрудников на рабочих созвонах и в офисах, но только 7% опрошенных мам берут ребенка с собой на работу на регулярной основе", - отмечается в исследовании.

Согласно результатам опроса, каждый пятый работодатель (18%) в России только рад тому, что дети сотрудников будут присутствовать на рабочих совещаниях в формате видеозвонка и даже посещать офис время от времени. Также каждый третий (36%) работодатель не против такого формата работы, хоть и относится к этому нейтрально. При этом 38% опрошенных убеждены, что детям не место на работе.

"Интересно, что в реальности ситуация с "детским дням" разнится с ожиданиями: только 7% опрошенных мам берут ребенка с собой на работу на регулярной основе. Еще 16% признались, что время от времени допускают присутствие детей на рабочих созвонах. Большинство же опрошенных (77%) либо вовсе не позволяют себе такой формат работы, либо такое случается крайне редко", - отметили авторы исследования.

В опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.