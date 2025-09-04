По данным аналитиков, особенно стоимость квадратного метра выросла в Кургане

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские новостройки за август 2025 года подорожали в 50 крупных городах, динамика оказалась выше, чем в июле. В среднем по РФ цена квадратного метра увеличилась на 1,3%, до 150,5 тыс. руб., сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"Квадратный метр новостроек в августе подорожал в 50 городах из 70 исследованных, в 20 - упал в цене. В среднем по всем городам "метр" новостроек увеличился в цене на 1,3%, до 150 461 рубля", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, особенно стоимость квадратного метра выросла в Кургане (+11,6%), Севастополе (+9,4%), Магнитогорске (+9,1%), Владикавказе (+6,2%) и Сургуте (+5,9%). В Москве "квадрат" подорожал на 1,2%, в Подмосковье - на 1,3%.

Наиболее заметно новостройки подешевели в Грозном (-3,9%), Череповце (-3,2%), Мурманске (-3,2%), Якутске (-3%) и Махачкале (-2,1%). В Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,4%.

"В августе квадратный метр новостроек рос несколько более активно по сравнению с июнем (+0,5%) и июлем (+0,6%). То же можно сказать и об августе прошлого года, когда рост цены метра составил в среднем по России 0,6%. Возможно, с понижением процентов по банковским вкладам люди начали снимать с депозитов свои накопления, подросшие за время высоких ставок, и более активно вкладываться в недвижимость", - прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.