Объем выдач кредитов физлицам составит около 6 трлн рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода в 2024 году, рассказал заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский рынок розничного кредитования во втором полугодии 2025 года покажет рост на 9%. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"По оценкам ВТБ, во втором полугодии объем выдач кредитов физлицам в России составит около 6 трлн рублей, что на 9% превысит показатели аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный рынок, достигнувший своего минимума в первом полугодии, стабилизировался и начал восстанавливаться", - отметил банкир.

По итогам всего 2025 года ВТБ прогнозирует объем рынка розничного кредитования на уровне 9,5 трлн рублей, что на 26% ниже результата 2024 года. При этом около 60% выдач составят залоговые кредиты. Ипотека займет 4,04 трлн рублей, автокредитование 1,7 трлн рублей, кредиты наличными - около 3,8 трлн рублей.

Объем розничного кредитного портфеля на рынке, как ожидает ВТБ, увеличится за год на 3%, превысив 40,6 трлн рублей.

"Положительная динамика кредитования физлиц наблюдается в последние месяцы, что говорит об устойчивой тенденции к стабилизации рынка. Снижение ключевой ставки создало более предсказуемую среду, позволяющую россиянам увереннее планировать крупные покупки. Второе полугодие может стать переломным для рынка, показав рост к прошлогодним показателям. Однако полноценный ренессанс розничного кредитования пока еще впереди, банковские ставки все еще подходят для накоплений больше, чем для кредитования", - пояснил Пахомов.

В июле Банк России скорректировал свои прогнозы по росту кредитования компаний и населения на 2025 год, при этом сохранив прогнозные значения на 2026-2027 годы. ЦБ скорректировал прогноз роста кредитования компаний на 2025 год до 9-12% с 8-13% ранее, прогноз по кредитованию населения был понижен до 1-4% с 1-6% ранее. Прогноз роста ипотечного кредитования также был снижен до 3-6% с 3-8% ранее.