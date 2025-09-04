Наибольший объем выданных кредитных средств приходится на магаданские предприятия

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВТБ в 2025 году предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 млрд рублей кредитов, сообщила пресс-служба ВТБ. Больше всего средств предоставлено предприятиям Магаданской области.

"ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 млрд рублей в 2025 году. Наибольший объем выданных кредитных средств приходится на магаданские предприятия. Кредитный портфель банка в отрасли достиг 28,2 млрд рублей. Об этом рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко в ходе ВЭФ-2025", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала года банк профинансировал 11 проектов по расширению производственных мощностей и модернизации оборудования по добыче драгоценного металла. Совместно с банком реализуют проекты компании среднего и малого бизнеса из Магадана, Бурятии, а также Якутии, где объем кредитования с начала 2025 года вырос на 90%.

"Поддержка золотодобывающих предприятий, сконцентрированных преимущественно на территории Дальневосточного федерального округа, играет важную роль в экономическом развитии страны. Котировки золота еще летом превысили уровень себестоимости добычи у 10% наиболее затратных производителей, что обеспечивает золотодобывающим компаниям сверхприбыль. Благодаря этому отрасль чувствует себя уверенно и развивает новые инвестиционные проекты. Со своей стороны мы предоставляем золотодобытчикам гибкие и эффективные финансовые решения, способствующие росту и инновациям в отрасли", - приводит пресс-служба слова Еременко.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

