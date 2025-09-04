В Магаданской области "Русгидро" запустила в работу высоковольтную ЛЭП 220 кВ

Было возведено свыше 123 км линии на 406 опорах.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" ввела в работу линию электропередачи напряжением 220 кВ, которая соединила крупнейшие электростанциии Магаданской области - Усть-Среднеканскую и Колымскую ГЭС. Запуск состоялся на полях Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

Строительство новой ЛЭП повысит надежность энергоснабжения в изолированной энергосистеме Магаданской области и даст возможность подключить новых потребителей. Как отметили в компании, в кратчайшие сроки было возведено свыше 123 км линии на 406 опорах.

В торжественной церемонии ввода ЛЭП в эксплуатацию приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.