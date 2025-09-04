Расходы на его создание можно разнести на один или два финансовых года, отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассматривает возможность открытия офиса, который вплотную займется арктической и дальневосточной тематиками. Об этом на полях ВЭФ заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы обсуждаем возможность открытия во Владивостоке офиса, который будет работать по арктической и дальневосточной теме. Некоторые наши пессимисты говорят, но как же вы будете организовывать работу, ведь большая разница во времени. Думаю, что ВЭБ благодаря офису в Владивостоке сможет работать 24 часа в сутки. Поэтому эта вещь осуществима. Надо только понять, сколько это будет для нас стоить", - сказал Шувалов, выступая на сессии "Нам по пути".

Глава ВЭБ.РФ допустил, что расходы на создание офиса можно разнести на один или два финансовых года. "Но точно проект хороший. И тем более здесь есть университет. Кадры на месте. Молодежь будем таким образом подтягивать к нашей повестке", - добавил он.

