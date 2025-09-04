Соглашение подписали на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подписали соглашение о сотрудничестве в развитии грузовых перевозок по внутренним водным путям (ВВП) Сибири и Дальнего Востока в направлении Северного морского пути. Документ подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Соглашение предполагает совместную разработку комплекса мер, направленных на системное использование транспортного потенциала Севморпути и ВВП Сибири и Дальнего Востока. Цель разрабатываемых мер - обеспечение роста объемов перевозок грузов, содействие в привлечении дополнительной грузовой базы на ВВП Сибири и Дальнего Востока, развитие перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах, расположенных на внутренних водных путях региона.