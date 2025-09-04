Щеголев: ответственные компании заслуживают наибольшей поддержки государства

Поддержать таких работодателей призван закон о развитии ответственного ведения бизнеса, отметил полномочный представитель президента России в ЦФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ответственные компании заслуживают наибольшей поддержки государства. Об этом заявил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, поддержать таких работодателей призван закон о развитии ответственного ведения бизнеса. Документ, позволяющий предприятиям получать меры поддержки, принят уже в 16 регионах страны.

"В прошлом году президент четко обозначил, что меры господдержки должны зависеть от отношения бизнеса к людям. В России много компаний, которые демонстрируют такое отношение не только через достойную зарплату, но и предоставляя социальные гарантии, создавая комфортные условия труда. Именно такой бизнес заслуживает наибольшей поддержки со стороны государства и общества", - отметил Щеголев.

Кроме того, как подчеркнул полпред, многие информационные порталы уже внедрили ЭКГ-рейтинг в свою работу. Например, рейтинг компаний уже доступен миллионам пользователям платформы по поиску работы SuperJob. Также Щеголев напомнил об информационной поддержке ответственных работодателей со стороны ТАСС. Для этого в агентстве работает отдельная редакция.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.