ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ ожидает увеличения турпотока между Россией и Китаем на фоне введения безвизового режима для россиян, модернизирует для этого инфраструктуру на пунктах пропуска между странами. Об этом сообщил журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов.

"Это увеличение туристического потока, безусловно, поэтому для этого тоже инфраструктуру и делаем", - ответил он на вопрос ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Между Россией и Китаем также уже действуют безвизовые правила для групповых турпоездок, согласно которым туристические группы в составе от 5 до 50 человек могут находиться на территории другого государства без виз не более 15 дней. По итогам 2024 года безвизовый турпоток составил более 1 млн человек, из них 468 тыс. выезд групп российских туристов в Китай, 567 тыс. - въезд групп китайских туристов в Россию. За первые 7 месяцев 2025 года безвизовый турпоток насчитывает 500 тыс. человек.