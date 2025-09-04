Как отметил первый замминистра транспорта Валентин Иванов, уже 85% дорог в агломерациях приведены в нормативное состояние

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем федерального дорожного фонда в России ежегодно составляет порядка 1,4 трлн рублей, сообщил журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов.

"У нас ежегодный объем федерального дорожного фонда порядка 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС). Туда входит все: это и работа, связанная с текущим содержанием, связанная с ремонтом и строительством, также субсидии, которые выделяем регион. 350 млрд выделяем регионам порядка, значит, остальная часть - пополам почти, там по 400 млрд, это содержание и стройка", - ответил он на вопрос об объеме средств на следующий год.

Иванов отметил, что уже 85% дорог в агломерациях приведены в нормативное состояние. По словам замминистра, до 2030 года министерство успеет выполнить план по приведению в нормативное состояние 85% региональных и федеральных дорог.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поручил увеличить долю соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог и дорог крупнейших городских агломераций до 85% к 2030 году.

