ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ключевая ставка Центробанка России может быть снижена на ближайшем заседании до 16-17%, а к концу 2026 года - опуститься ниже 10%. Такое мнение высказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

"Мы ждем на ближайшем заседании ставку 16-17%. Я думаю, что при сохранении текущего уровня инфляционных ожиданий мы вполне можем в следующем году выйти на 12,5% <...>, а вообще к концу года, я думаю, что мы можем уйти от двузначного показателя, [ставка] может быть еще ниже", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что "все будет зависеть от инфляционных ожиданий и развития инфляции". "Если она так же будет активно снижаться, как это происходит сейчас, то я очень позитивно смотрю на снижение ставки и думаю, что мы в следующем году уже будем жить в привычных для нас условиях", - заключил Шендерюк-Жидков.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 18%. Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 12 сентября.

