Новые мощности нужны для развития территории вдоль Тихоокеанской железной дороги

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Плавучая атомная станция может быть размещена на севере Хабаровского края, об этой инициативе будет доложено президенту РФ Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме, сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Демешин.

"Нам нужны еще автономные источники энергогенерации, в том числе, например, плавучие атомные станции по типу Певецкой (станция в порту города Певек на Чукотке - прим. ТАСС). [Возможно разместить] на Охотском море, на наших северах. <...> У нас энергодефицит большой, мы ищем и площадки, и новые точки роста", - сказал Демешин, добавив, что по этому поводу планируется доклад президенту на Восточном экономическом форуме в четверг.

Он уточнил, что новые мощности нужны для развития территории вдоль Тихоокеанской железной дороги, которая связывает Эльгинское месторождение в Якутии и терминал "Порт Эльга" в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края. Вдоль дороги есть рудопроявления редкоземельных металлов, потенциальные объекты черной металлургии с рудопроявлениями марганца. "Тихоокеанская железная дорога - <...> это же большое прогнозное развитие вдоль нее. Мы можем создать там ГОКи (горно-обогатительные комбинаты - прим. ТАСС), но нам опять нужна электроэнергия", - сказал Демешин.

