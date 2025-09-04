В трех регионах ДФО появятся контейнерный терминал, зерновой порт и агрокластер

Речь идет о Забайкалье, Приморском крае и Еврейской автономной области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Резидент ТОР группа компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) планирует реализовать в Забайкалье, Приморском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) новые проекты. Так, в Забайкальском крае создадут контейнерный терминал, в Приморье - зерновой порт, а в ЕАО - агрокластер, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Проекты ТЛЦ и контейнерного терминала в Забайкалье, агрокластера в ЕАО и зернового порта в Приморье планирует реализовать резидент ТОР - ГК "НСЗК". Соответствующие соглашения на полях юбилейного X Восточного экономического форума подписали заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев и генеральный директор ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) Александр Мертен", - говорится в сообщении.

О проектах

Уточняется, что ГК "НСЗК" - системный оператор федеральной программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" - уже воспользовалась преимуществами преференциального режима территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье. Так, в 4 км от границы с Манчжурией был построен первый в России и крупнейший в Евразии зерновой терминал, обеспечивающий перевалку до 8 млн тонн зерна в год и позволяющий хранить до 80 тыс. тонн. Планируется, что там же, в Забайкальске, создадут транспортно-логистический центр с контейнерным терминалом, что повысит грузооборот пункта пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" и эффективность Транссибирской магистрали. Ожидается, что мощность объекта составит до 400 тыс. TEU в год. В него вложат около 11 млрд рублей, будет создано порядка 200 рабочих мест.

В ЕАО на площадке ТОР "Амуро-Хинганская" собираются создать производственно-перерабатывающий агрокластер "Нижнеленинское - Тунцзян", в состав которого войдут элеватор полного цикла и производственные мощности продукции высоких переделов. НСЗК собирается реализовывать проект вместе с китайскими партнерами. Кроме того, инвесторы намерены сформировать в регионе свой земельный банк - оформить порядка 200 тыс. га сельхозугодий и провести комплекс мероприятий для повышения урожайности. Планируемый объем производства зерна - около 1,5 млн тонн в год. Общий объем капитальных вложений составит до 10 млрд рублей, будут созданы до 120 рабочих мест.

Кроме того, в Приморском крае НСЗК планирует создать современный морской зерновой терминал, который сможет принимать груз с железнодорожного транспорта и отгружать его на суда. Годовой объем перевалки составит от 2 до 4 млн тонн зерна в зависимости от выбранной проектной концепции. В проект вложат до 8 млрд рублей с созданием порядка 120 рабочих мест.

"Несмотря на все попытки ряда стран остановить развитие нашей страны - Дальний Восток интенсивно развивается. Продолжается работа по привлечению инвестиций и поддержке инвесторов. Забайкальский зерновой терминал - крупный проект, имеющий стратегическое значение не только для региона, но и всей страны. Одновременно с ним запускаются сельскохозпредприятия на других дальневосточных территориях: в Еврейской автономной области появится агрокластер, в Приморье - зерновой терминал. Государство продолжит оказывать поддержку и содействие в реализации таких крупных проектов. В свою очередь мы ожидаем от инвестора выполнения взятых им обязательств", - отметил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев, его слова передает пресс-служба КРДВ.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.