Один рейс уходил на запасной аэродром

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после вводимых ночью ограничений на прием и выпуск самолетов. Задержек нет, один рейс уходил на запасной аэродром, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"За время действия ограничений экипажем одного рейса было принято решение о посадке на запасном аэродроме. Рейс вернулся в аэропорт Сочи уже в 03:38 мск. В настоящее время задержек по причине вводимых ограничений нет. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ночью в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.