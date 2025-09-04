Это позволит еще больше увеличить поток туристов и создать максимально комфортные условия для проживания, отметил глава города

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство пятизвездочной гостиницы началось на "Золотой миле" в Благовещенске. Работы на объекте начались во время Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, я рад, что нам выпала честь дать старт строительству пятизвездочного гостиничного комплекса. Регион активно развивает туристическую индустрию, в том числе строя необходимую уникальную инфраструктуру", - сказал заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Константин Тымченко по видеосвязи во время презентации региона на выставке Минвостокразвития России.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев отметил, что эта гостиница является знаковым объектом для города. "В новой гостинице будет учитываться принцип China Friendly. Это позволит еще больше увеличить поток туристов и создать максимально комфортные условия для проживания", - сказал глава города.

"Золотая миля" - участок набережной реки Амур в центральной части Благовещенска, где реализуется проект комплексного развития. Помимо гостиницы здесь ведется создание Дома российско-китайской дружбы, трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ, международного конгрессно-выставочного центра и других объектов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

