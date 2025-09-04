При этом средняя цена на новые машины в целом по стране за год выросла на 1,7%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Республика Башкортостан стала лидером по росту средней стоимости на новые авто среди российских регионов в августе 2025 года (+12% к июлю). При этом средняя цена на новые машины в целом по стране за год выросла на 1,7%, говорится в исследовании "Авто.ру Оценка" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Лидером по увеличению средней стоимости (на новые авто - прим. ТАСС) в августе стала Республика Башкортостан, где за месяц произошел скачок сразу на 12%, до 2,62 миллиона рублей. За ней следуют Новгородская (9,4%; 2,74 млн рублей) и Самарская (9%; 3,68 млн рублей) области, а также Карелия (9%; 1,82 млн рублей) и Брянская область (7%; 2,86 млн рублей)", - сказано в исследовании.

Как отмечается в документе, средняя цена новой отечественной машины в августе составила 1,58 млн руб. (+0,8% по отношению к июлю 2025 г.), фактически вернувшись на уровень начала года. При этом медианная стоимость нового авто из Китая в августе составила 3,53 млн рублей (+0,5% к июлю).

По данным исследования, число новых китайских автомобилей в продаже продолжает сокращаться. Предложение в этом сегменте снизилось на 34% по сравнению с августом 2024 года.

В августе самое значительное снижение цен в России коснулось автомобилей Chery - модели Omoda C5, Omoda C7, Exeed TXL, Tiggo 9 и Exeed LX подешевели на 4-7%. Среди отечественных марок незначительно снизилась цена только на Solaris HS. Заметный рост стоимости (от 2%) отмечен на автомобили SWM G05 Pro, Xcite X-Cross 7, Chery Tiggo 8 Pro Max и Lixiang L7.