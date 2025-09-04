Глава Минтранса Андрей Никитин также согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России, согласно которой пассажиропоток из РФ в Китай может вырасти на 30-40%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Частота авиарейсов между Россией и Китаем может быть увеличена с запуском безвизового режима для граждан РФ, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах ВЭФ.

"Да, может быть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Минтранса также согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России, согласно которой пассажиропоток из РФ в Китай может вырасти на 30-40%. "И, безусловно, мы будем это учитывать при планировании всего транспорта", - отметил министр

Также, по его словам, прорабатывается вопрос и об увеличении пассажирских ж/д перевозок в сообщении с Китаем.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Россияне смогут посещать Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, обмена визитами.

Как отмечала в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос об ответной отмене виз для китайских граждан при поездках в РФ находится в стадии проработки.