Производство обеспечит около 70 рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Маслоэкстракционный завод, способный перерабатывать до 100 тыс. тонн сои в год построят в Еврейской автономной области (ЕАО). Соответствующее соглашение на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали врио губернатора ЕАО Мария Костюк и представители китайской компании, сообщается в телеграм-канале Костюк.

"Мы уже проводили с представителями компании встречу и наметили совместные проекты во время нашей рабочей поездки в КНР. Сегодня подписали соглашение о строительстве маслоэкстракционного завода. Завод сможет перерабатывать 100 тыс. тонн сои ежегодно и обеспечит для нашей автономии около 70 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Врио губернатора добавила, что договоренности обеспечат стабильные налоговые поступления в бюджет ЕАО и станут надежной основой для дальнейшего сотрудничества.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является: "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

