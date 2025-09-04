Канада снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6 вслед за ЕС и Британией

Новые ограничения вступили в силу 3 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Канады понизили потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского правительства.

"В соответствии с недавно объявленными Европейским союзом и Соединенным Королевством мерами Канада снизила потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $47,6 за баррель", - сообщило правительство. Новые ограничения вступили в силу 3 сентября. Канада рассчитывает таким образом "ограничить возможности России в получении прибыли от экспорта энергоносителей".

Страны ЕС в июле ввели 18-й пакет санкций против РФ. Как было объявлено, потолок цен на российскую нефть будет снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт нефтепродуктов на основе российской нефти. Позднее об аналогичных мерах объявили Великобритания и Швейцария.