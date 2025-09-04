Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин также уточнил, что в Сбере реализованы все механизмы расчетов, которые есть на рынке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Потребность в расчетах в китайских юанях в последние годы значительно выросла и продолжает увеличиваться. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии Сбера "Цифровой шелковый путь: Россия и Китай в сфере цифровых технологий и AI" на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Потребность в расчетах в юанях значительно выросла в последние годы и продолжает увеличиваться", - сказал Ведяхин.

Он также уточнил, что в Сбере реализованы все механизмы расчетов, которые есть на рынке. "Мы видим для себя роль полноценного участника китайской инновационной экосистемы. Речь идет не о конкуренции с местными игроками, а об интеграции через совместные проекты, обмен опытом и создание новых решений. Мы готовы приносить на китайский рынок лучшие практики интеграции AI в финансы и другие отрасли и в то же время учиться у китайских партнеров масштабированию и скорости внедрения", - добавил Ведяхин.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

