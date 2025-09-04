Пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже запущен в Рязанской области, где первые 10 учебных заведений совершили тестовые закупки, уточнили в пресс-службе РВБ

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний "Просвещение" создадут цифровую платформу государственных закупок для российских образовательных учреждений. Об этом сообщили участники сессии "Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения" в рамках ВЭФ.

Основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким рассказала, что компания стала участником проекта по инициативе государства благодаря накопленному успешному опыту в сфере продаж товаров массового спроса, логистики, а также компетенциям в сфере разработки удобных и востребованных сервисов и обширной базе отечественных поставщиков качественных товаров.

"Создание сервиса для образовательных организаций - это задача социально значимая и ответственная. Чтобы ее решить, мы можем привнести опыт цифровой платформы в сферу госзакупок, упростить процесс оснащения учебных заведений, соединив поставщика и покупателя напрямую и обеспечив широкий выбор товаров российского производства по заданным параметрам", - сказала Ким.

Она отметила, что ключевое преимущество платформы - полная автоматизация закупочной деятельности. В каталог попадет только проверенная продукция аккредитованных поставщиков, а за счет упрощения формирования документации будут значительно сокращены сроки обеспечения заказов.

Для всех участников закупок ценообразование будет единым, что позволит оптимизировать расходы государства, а прозрачность процессов поможет прогнозировать и формировать бюджеты. Отбор поставщиков будет осуществляться на стороне новой платформы с учетом экспертизы ГК "Просвещение". Поставщики же будут размещать карточки своих товаров в соответствии со строгими критериями, надзорные органы, в свою очередь, получат доступ ко всей аналитике закупок, отчетность и полный контроль за исполнением заказов.

Пилотный проект по госзакупкам на образовательные нужды через единую платформу уже запущен в Рязанской области, где первые 10 учебных заведений совершили тестовые закупки, уточнили в пресс-службе РВБ.

