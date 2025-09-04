Он будет производить горячебрикетированное железо и железные руды Гаринского месторождения Кимкано-Сутарского ГОКа

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Металлургический кластер по производству железа за 20 млрд рублей планируют создать в Еврейской автономной области (ЕАО). Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

"Подписание соглашения о сопровождении в целях создания металлургического кластера по производству горячебрикетированного железа и железных руд Гаринского месторождения Кимкано-Сутарского ГОКа. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет 20 млрд рублей", - сказал ведущий церемоний подписания.

Ранее регион заключил соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Врио губернатора Мария Костюк уточнила, что производство руды увеличится с 3 до 4,6 млн тонн в год, предприятие создаст свой парк оборудования, появится более 500 новых рабочих мест для жителей региона.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

