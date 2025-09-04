В частности, компания планирует начать отгрузки этана и сжиженных углеводородных газов с Амурского ГПЗ на Амурский газохимический комплекс "Сибура" во второй половине 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в ноябре планирует запустить пятую из шести линий Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), заявил замглавы холдинга Виталий Маркелов в рамках ВЭФ-2025.

"Могу сказать, что на сегодняшний день находится в запуске пятая технологическая линия, и в ноябре планируем ввести ее в работу", - сказал он.

В частности, "Газпром" планирует начать отгрузки этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского ГПЗ на Амурский газохимический комплекс (ГХК) "Сибура" во второй половине 2026 года, отметил Маркелов.

Кроме того, на Амурском ГПЗ запущена в работу первая очередь крупнейшей в России станции по наливу пропан-бутана, идет пусконаладка на второй и третьей очередях. Большой интерес к данной продукции проявляет Китай, подчеркнул замглавы "Газпрома".

Амурский ГПЗ - один из инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, должен стать якорным предприятием центра глубокой переработки газа.

На заводе будет перерабатываться природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно, метана (38 млрд куб. м), этана (2,4 млн т), пропана и бутана (1,5 млн т), пентан-гексановой фракции (200 тыс. т).

