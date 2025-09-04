В Якутии ввели в эксплуатацию автономный гибридный энергокомплекс

Его мощность составляет 9,3 МВт

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" ввело в эксплуатацию автономный гибридный энергокомплекс (АГЭК) мощностью 9,3 МВт в энергоизолированном поселке Черский на северо-востоке Якутии. Команда на ввод нового АГЭК в работу была дана в режиме телемоста с площадки Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии.

В церемонии приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель правления - генеральный директор ПАО "Русгидро" Виктор Хмарин, генеральный директор компании "Арктик пауэр кэпитал" Владимир Тощенко.

"В нашей программе развития энергетики составной частью является распределенная электрогенерация. Сегодня мы видим примеры реального воплощения этой программы, когда старая система - более 200 километров линии электропередачи, построенной в шестидесятые годы на деревянных столбах с большой потерей электроэнергии при передаче - меняется на новую современную систему. За этим будущее, особенно в изолированных территориях Российской Федерации и, в частности, на Дальнем Востоке", - приводит пресс-служба слова Цивилева.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул значимость ввода станции для жителей региона. "Благодаря "Русгидро", благодаря их союзу с "Арктик пауэр" появился замечательный энергокомплекс", - сказал Николаев.

По словам Виктора Хмарина, "Русгидро" последовательно развивает локальную энергетику Дальнего Востока, в частности в Якутии и на Камчатке. "Черский - важный логистический транспортный узел. <…> С учетом вывода в следующем году Билибинской АЭС из эксплуатации перед энергетиками возникла задача надёжного энергоснабжения поселка. Мы должны обеспечить электроэнергией не только жителей, но и мощности местного порта", - отметил он.

До строительства нового энергокомплекса в населенный пункт электроэнергия поступала по единственной линии электропередачи протяженностью 280 километров из Чукотской энергосистемы - от Билибинской АЭС, которая в 2026 году будет выведена из работы.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.