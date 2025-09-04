Все они абсолютно безопасны, отметил Виталий Савельев

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. В России эксплуатируется более 1 100 самолетов, все суда абсолютно безопасны, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В стране эксплуатируется более 1 100 самолетов. Вы знаете, что мы не вернули самолеты, мы готовы платить и платим. Поэтому безопасность постоянно контролируется Минтрансом и Росавиацией. Я хочу всех пассажиров заверить, что все самолеты абсолютно безопасны, комплектующие и запасные части - они все "родные". Есть сложности в их получении, но мы смогли добиться этого", - сказал Савельев.