КРДВ и Росморречфлот будут развивать судоходство на Дальнем Востоке и в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Росморречфлот заключили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение, предусматривающее совместную работу над комплексным развитием транспортно-логистического комплекса Дальнего Востока и Арктики, включая инфраструктуру морского и речного судоходства, а также Северного морского пути. Об этом сообщила пресс-служба КРДВ.

"В ходе Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на комплексное развитие транспортно-логистического комплекса макрорегиона, включая инфраструктуру морского и речного судоходства, а также Северного морского пути. Соглашение подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко", - сказано в сообщении.

Поясняется, что основными направлениями сотрудничества станет развитие морского и речного судоходства, включая СМП, привлечение инвестиций, в том числе через механизмы преференциальных режимов территорий опережающего развития (ТОР), Свободного порта (СПВ), Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), государственно-частного партнерства, для реализации инфраструктурных проектов. Планируется также реализация проектов по увеличению пропускной способности портов и созданию мультимодальных логистических центров.

"Экономическое развитие Дальнего Востока зависит от наличия транспортных путей и возможности их использования. Северный морской путь позволяет обеспечивать северный завоз и поставлять в дальневосточные регионы важнейшие социально-экономические грузы. Подписанное соглашение станет еще одной возможностью обеспечить дальневосточников и северян необходимыми товарами, увеличить объем грузоперевозок, повысить скорость прибытия необходимых для людей товаров", - цитирует пресс-служба КРДВ слова вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

КРДВ и Росморречфлот договорились совместно работать над повышением объемов грузоперевозок на морских и внутренних водных путях, в том числе по СМП, инвестиционной привлекательности, а также над интеграцией транспортных коридоров Дальнего Востока и Арктики. Для реализации соглашения будут сформированы совместные рабочие группы для обмена информацией и консультаций по конкретным проектам.

"Логистика и транспорт являются одной из самых важных сфер деятельности резидентов ТОР, СПВ и АЗРФ, проекты в ней реализуют более 560 резидентов, вкладывая в экономику страны 1,4 трлн рублей и создают свыше 60 тысячи рабочих мест для жителей Дальнего Востока и Арктики. Развитие транспортного каркаса - основа для дальнейшего экономического роста Дальнего Востока и Арктики. Наша совместная работа с Росморречфлотом будет сфокусирована на создании современной и эффективной логистики с привлечением частного капитала и применением мер государственной поддержки. В свою очередь это позволит создать дополнительные точки роста для экономики всего макрорегиона", - приводятся в сообщении слова Запрягаева.

Подписанное соглашение, как отметил Тарасенко, нацелено на консолидацию усилий государства и бизнеса для комплексного развития морской и речной инфраструктуры. "Сотрудничество с КРДВ поможет реализовать масштабные проекты морского и речного транспорта. Это важно для увеличения грузовой базы и укрепления логистического суверенитета России на Дальнем Востоке и в Арктике", - привела пресс-служба слова руководителя Росморречфлота.

