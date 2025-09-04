Также запланировали стартап-программы по искусственному интеллекту для молодежи, образовательные инициативы для школьников и студентов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа (ЧАО) и Сбербанк заключили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о сотрудничестве в использовании и внедрении цифровых технологий в округе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с председателем правления Сбербанка Германом Грефом на площадке ВЭФ-2025. Суть соглашения со Сбером - использование и внедрение цифровых технологий в ключевые сферы жизни округа", - написал он в своем Telegram-канале.

Кузнецов отметил, что в округе обеспечат использование цифровых технологий в здравоохранении. Кроме того, запланированы стартап-программы по искусственному интеллекту для молодежи, образовательные инициативы для школьников и студентов. Чукотка также сможет использовать новые решения на основе искусственного интеллекта для увеличения эффективности в здравоохранении и образовании.

"Сейчас такие технологии, включая "ТОП-3 диагноза", мы начали использовать в здравоохранении. Комплекс мобильной диагностики "Цифровой ФАП" тоже показал себя хорошо. Также сотрудничаем со Сбером в рамках "Школы 21" - проект позволяет всем желающим жителям округа старше 18 лет бесплатно получить востребованную IT-профессию", - подчеркнул глава региона.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.