ТОМСК, 4 сентября /ТАСС/. Компания "Новые технологии" получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Томск" и планирует построить предприятие по производству фарфорово-керамических изделий к 2035 году. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"С 2025 по 2034 год бизнес планирует построить завод для изготовления изделий из фарфора и керамики на Северной площадке. Также "Новые технологии" планируют выпускать электротехническое оборудование и санфаянс", - говорится в сообщении.

Инвестиционные вложения в строительство составят 527,31 млн рублей, общая площадь - более 9 тыс. кв. метров. Предприятие обеспечит рабочими местами 104 человека. Сейчас компания получила статус резидента ОЭЗ "Томск".

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.