Проект запланировали еще в советское время, но по причине снижения электропотребления в Бурятии реализовали только в виде пиковой водогрейной котельной мощностью 380 Гкал/час

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) поддержит проект по реконструкции и расширению Улан-Удэнской ТЭЦ-2, соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель гендиректора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и гендиректор АО "Дальневосточная управляющая компания", исполняющей функции ЕИО ПАО "ТГК-14" Евгений Николаев, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Проект по расширению Улан-Удэнской ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения надежного энергоснабжения предприятий в столице Республики Бурятия, развития коммунальной инфраструктуры и повышения качества жизни людей, поэтому был включен в мастер-план города Улан-Удэ. КРДВ заинтересовано в своевременной реализации проекта и окажет ему необходимую поддержку", - приводит пресс-служба слова Каменева.

С развитием экономики Дальнего Востока и ростом электропотребления в Единой энергосистеме проект модернизации ТЭЦ-2 в Улан-Удэ стал востребованным и был включен в программу конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов. КРДВ в рамках своих полномочий оказывает поддержку электроэнергетической отрасли, в первую очередь, за счет предоставления преференциальных налоговых режимов, что позволяет повысить эффективность инвестиций.

По словам Николаева, проект был запланирован еще в советское время, но по причине снижения электропотребления в регионе в эпоху перестройки был реализован только в виде пиковой водогрейной котельной мощностью 380 Гкал/час. "Наш проект предусматривает строительство новой паровой котельной тепловой мощностью 320 Гкал/час и установку двух угольных энергоблоков мощностью 90 и 110 МВт с плановым вводом в 2029 году, - пояснил Николаев. - Строительства полноценной ТЭЦ позволит не только снизить прогнозный дефицит электроэнергии в Республике Бурятия, но и обеспечить замещение неэффективных угольных котельных в городе Улан-Удэ для улучшения экологической обстановки".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.