По мнению главы ведомства Сергея Цивилева, деньги должны быть направлены на развитие электроэнергетики региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ поддержит продление дальневосточной надбавки, которая позволяет снижать розничные цены на электроэнергию, до 2035 года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума.

"Министерство энергетики поддерживает продление дальневосточной набавки, начиная с 2028 года. Вы знаете, что она заканчивается в 2027 году. Мы поддержим ее продление до 2035 года. Потом посмотрим дальше", - сказал он.

По мнению Цивилева, после продления надбавки половина средств должна быть направлена на развитие электроэнергетики в регионе. "Но в этой поддержке мы считаем, что 50% этих денег должны идти как раз на развитие энергетики изолированных территорий Дальнего Востока, а также на субсидирование процентной ставки строящихся объектов генерации", - пояснил министр.

Он напомнил, что сейчас средства от надбавки направляются только на компенсацию тарифов. "Вот именно этот подход - продление и 50% на развитие электроэнергетики. В рамках существующей надбавки все это шло только на компенсацию тарифов, а теперь половина будет идти на развитие новой генерации", - отметил Цивилев.

Министр уточнил, что продление дальневосточной надбавки до 2035 года является компромиссным решением. "В принципе позиция, на мой взгляд, она уже такая компромиссная, выработанная, но она пока окончательно не утверждена. Мы будем эту позицию докладывать", - добавил он.

Ранее в ходе своего выступления в Госдуме Цивилев также поддержал продление дальневосточной надбавки и подчеркнул необходимость направления средств на строительство новых объектов генерации.

Механизм "дальневосточной надбавки" был введен в декабре 2016 года со сроком действия до 2020 года. В декабре 2020 года было принято решение о продлении срока действия механизма до 2028 года.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.