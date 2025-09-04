Производитель вездеходов "Звезда" планирует выпуск до 400 арктических автобусов

В транспортном средстве находится 24 места, оно предназначено для межпоселковых и туристических перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Производитель вездеходов-амфибий "Звезда" планирует выпустить до 400 арктических автобусов для межпоселковых и туристических перевозок. Об этом в ходе ВЭФ сообщила ТАСС консультант компании, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), руководитель рабочей группы Северного форума по транспорту и логистике Надежда Филиппова.

"Говоря об прогнозах выпуска до 2030 года, думаю, порядка 30 арктических автобусов закажут в 2026 г., 50-70 - в 2027 г., в последующие годы - порядка 100 машин. Итого, порядка 350-400 автобусов мы ожидаем выпустить к 2030 году", - сказала Филиппова.

В этом году был выпущен первый экземпляр нового поколения вездеходов "Звезда Т24" - комфортабельный арктический автобус на 24 места для межпоселковых и туристических перевозок. В дальнейшем компания планирует выпускать модификацию вездехода в виде скорой помощи для жителей Арктики, а также производить автодома для народов Крайнего севера.

За первый год работы в компании "Завод вездеходов амфибий" ("Звезда") разработали новые модели вездеходов с пассажирскими, грузопассажирскими и грузовыми вариантами кузовов, а также подготовили производство для серийного выпуска вездеходов - 50-70 машин в год.

Разработку вездеходов-амфибий коллектив "Звезды" начал в 2010 году по федеральной целевой программе Минобрнауки РФ. С 2020 года началось мелкосерийное производство машин. На сегодня выпущено более 30 модификаций машин. Вездеходы эксплуатируются в Красноярском крае, на Ямале и Чукотке. Машины успешно протестированы в ходе экспедиций МЧС РФ "Безопасная Арктика" (2023, 2025) и "Умка" Минобороны РФ (2022), а также успешно прошли опытную эксплуатацию в ФСБ РФ (2023).

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

