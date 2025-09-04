Проект предполагает привлечение инвестиций на сумму 4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Завод по производству домокоплектов из бетона планируют создать в Приморском крае. Договоренность была достигнута на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО "Префабрика" договорились о строительстве завода по производству домокомплектов из бетона в Приморском крае. Проект предполагает привлечение инвестиций на сумму 4 млрд рублей и создание 300 новых рабочих мест в регионе. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Соглашение подписали сегодня на полях Восточного экономического форума Андрей Шарафутдинов, управляющий директор КРДВ, и Александр Горнов, генеральный директор АО "Префабрика", - говорится в сообщении.

По данным КРДВ, "Префабрика" готовит документы для получения статуса резидента территории опережающего развития, который предусматривает ряд льгот и преференций. Это позволит ускорить реализацию проекта.

Отмечается, что строительство автоматизированного завода позволит быстро возводить многоквартирные дома различной этажности, а также объекты индивидуального жилищного строительства в регионе. На предприятии установят более 1 тыс. единиц современного оборудования для производства изделий.

"Плановая производственная мощность предприятия - 237 тыс. кв. м общей площади жилья и социнфраструктуры в год", - проинформировали в КРДВ.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.