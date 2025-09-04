Как отметили в компании, отдельное внимание в обновлении было уделено инструментам для интеграторов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "СберМобайл" расширил возможности своей платформы искусственного интеллекта вещей, которая обеспечивает централизованное управление инженерными и бизнес-системами объектов, дополнив ее AI-агентом на базе GigaChat, встроенными ML-модулями, а также панелями для отслеживания эффективности и оценки состояния устройств. Об этом сообщили в компании.

"Одним из важных изменений стало внедрение AI-агента на базе нейросетевой модели GigaChat. С ее помощью возможно выполнять задачи, связанные с разработкой, анализом данных и поиском информации в хранилищах. Например, AI-помощник может проанализировать показания телеметрии промышленных роботов и предоставить сводный отчет, акцентируя внимания на проблемных показателях", - говорится в сообщении. Пользователям также доступны заранее преднастроенные шаблоны запросов и инструкций для типовых задач с возможностью кастомизации.

Для наглядного управления процессами появилась видеостена. Динамичная панель отображает ключевые показатели в реальном времени на экранах в диспетчерских, переговорных или ресепшн-зонах. Еще одно дополнение платформы - универсальный индекс эффективности, в понятной форме отображающий состояние каждого подключенного актива. Версия 2.0 также расширила набор ML-моделей для разных отраслей. Среди решений - обнаружение неисправности лифтового оборудования, оценка качества вождения, прогнозирование потребления ресурсов в здании, а также распознавание строительной техники на объекте.

Как отметили в компании, отдельное внимание в обновлении было уделено инструментам для интеграторов - в платформе появились встроенная дизайн-система для быстрого создания новых инструментальных панелей, конструктор формул скоринга, позволяющий гибко настраивать логику расчета индекса эффективности без программирования, и встроенный маркетплейс для быстрого развертывания и публикации модулей.

Платформа SberMobile AIoT поддерживает более 50 сетевых протоколов, несколько десятков готовых интеграций с инженерными и информационными системами, масштабируется до десятков тысяч устройств и интегрируется как в облаке, так и в контуре заказчика. Решение уже применяется в промышленности, транспорте, недвижимости, обеспечивая полный цикл цифровизации - от сбора и анализа данных до предиктивной аналитики и управления.

"Обновления с помощью генеративного искусственного интеллекта сделали low-code платформу SberMobile AIoT еще более универсальным инструментом для бизнеса. Решение позволяет промышленным предприятиям снижать простои и повышать эффективность оборудования, застройщикам и управляющим компаниям - превращать здания в цифровые активы, а транспортным операторам - контролировать автопарки и повышать безопасность водителей и груза", - рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнес-рынка, проектов и процессов в "СберМобайле" Виктор Маркелов.