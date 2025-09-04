Среди них - логотипы GU и Fast Retailing Co.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал десять заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков, связанных с Uniqlo, дочерней компанией GU и самим холдингом, следует из данных службы.

Все десять заявок были поданы 31 августа 2025 года из Японии. Среди них - логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Также поданы заявки на названия Uniqlo и "Юникло".

Из данных Роспатента также следует, что у холдинга в распоряжении уже есть порядка 27 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, два - с компанией GU и три знака Fast Retailing Co. Ближайший срок истечения прав на товарные знаки во владении - 14 октября 2025 года (два знака с названием Uniqlo).

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co. заявила о приостановке деятельности в России. В мае текущего года председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что Uniqlo не вернется на российский рынок из-за данного главой компании Тадаси Янаи обещания не возвращаться в РФ.