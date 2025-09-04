Ими стали Волгоградская, Самарская, Архангельская и Вологодская области, Республика Коми, а также Ставропольский край

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) назвало шесть регионов, которые были выбраны для работы над оптимизацией показателей национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Ими стали Волгоградская, Самарская, Архангельская и Вологодская области, Республика Коми, а также Ставропольский край, сообщила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Сейчас мы вместе с <…> коллегами из Министерства экономического развития выбрали шесть регионов - это Волгоградская область, Самарская область, Архангельская область, Республика Коми, Ставропольский край и Вологодская область, с которыми по инициативе губернаторов мы вместе готовы поработать над показателями [национальной модели условий ведения бизнеса], то есть посмотреть вообще назначение этих показателей, <…> за счет каких процессов действительно можно оптимизировать те или иные процедуры", - сказала она.

Чупшева отметила, что для этой работы агентство также будет привлекать экспертов и руководителей рабочих групп по национальной модели для того, чтобы формировать планы мероприятий и дорожные карты по достижению целевых показателей. "У нас по каждому региону собирается информация не только в части сроков и процедур, а мы каждую процедуру еще внутри раскрываем в анкетах на отдельные шаги и этапы", - подчеркнула глава агентства.

Национальная модель условий ведения бизнеса разрабатывается на основе лучших отечественных и международных практик работы с инвесторами. Она призвана не только улучшить инвестиционный климат, но и обеспечить равные возможности для развития бизнеса во всех регионах России. Реализация этой инициативы станет важным шагом на пути к достижению стратегических целей экономического развития страны.

