Решетников: отмена виз для россиян в КНР требует отраслевой оценки

Глава МЭР отметил, что это необходимо в том числе для ответных шагов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Решение Китая ввести для россиян безвизовый режим на год требует серьезной отраслевой оценки, в том числе для ответных шагов. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума ТАСС заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Введение Китаем безвизового режима для России требует серьезной оценки со стороны отраслевых ведомств, в том числе с точки зрения ответных шагов", - сказал министр.

Он напомнил, что китайские граждане в настоящее время также могут въехать в Россию без визы в составе организованной туристической группы от пяти человек. "Такой механизм предусмотрен межправительственным соглашением между Россией и Китаем. С августа 2023 года, с момента запуска, в составе безвизовых групп Россию посетили более 2 млн китайских туристов", - отметил Решетников.

При этом сейчас ведется работа над тем, чтобы в рамках соглашения сделать порог для группового безвизового режима - от трех человек и со сроком пребывания до 21 дня, добавил он.

Ранее сообщалось, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

