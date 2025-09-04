ЦБ скорректировал прогноз роста ипотечного кредитования на 2025 год до 3-6%

В Банке России отметили, что до конца года выдачи рыночной ипотеки не успеют сильно разогнаться в условиях все еще высоких ставок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России снизил верхнюю границу прогноза роста ипотечного кредитования РФ на 2025 год с 8% до 6% и ожидает рост ипотечного портфеля банков в пределах 3-6%, говорится в материалах регулятора.

"Мы ожидаем, что по итогам 2025 года ипотечный портфель на балансах банков может вырасти на умеренные 3-6%, при этом верхняя граница диапазона снижена до 6% с 8%", - отмечается в сообщении.

В ЦБ добавили, что плавное смягчение денежно-кредитной политики началось только с июня, и до конца года выдачи рыночной ипотеки не успеют сильно разогнаться в условиях все еще высоких ставок. Основным драйвером роста останутся программы с господдержкой.