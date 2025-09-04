Регулятор сузил диапазон прогноза по росту корпоративного кредитования до 9-12%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России понизил верхнюю границу прогноза по темпам роста розничного кредитования до 2%, при этом ЦБ сузил диапазон прогноза по росту корпоративного кредитования до 9-12%, сообщается в материалах ЦБ

"Верхняя граница прогнозного диапазона роста розничного кредитования снижена до 2% с 4%. Портфель продолжает сокращаться, главным образом в сегменте кредитов наличными, однако сегмент кредитных карт во многом компенсирует это снижение", - отмечается в материалах ЦБ.

При этом, по данным ЦБ, с учетом фактической динамики в I полугодии 2025 года прогнозный диапазон роста требований к компаниям на 2025 год снижен на 2 процентных пункта - до 9-12% с 8-13%. "Ожидаем, что на фоне смягчения ДКУ корпоративное кредитование ускорится во всех отраслях", - говорится в документе.