Президент РФ потребовал более эффективно использовать уголь в энергетике на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал более эффективно использовать уголь в энергетике на Дальнем Востоке, особенно в условиях возможного дефицита газа. На презентации результатов развития регионов ДФО, которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Путин отметил, что позднее сегодня проведет совещание по развитию энергетики Дальнего Востока.

"Мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют сообого внимания: например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединений между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство", - сказал глава государства.

"И в то же время, - продолжил Путин. - Есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований".