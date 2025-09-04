Такие цифры подтверждают опасения, что киберпреступники стали охотиться на другом уровне, указал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ущерб от кибератак для экономики РФ при текущих трендах может составить в 2025 году около 1,5 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"По нашей оценке, при росте атак в три раза в текущем году, мы считаем, что в целом ситуация имеет тренд на ухудшение и ущерб российской экономике может составить около 1,5 трлн рублей. Это колоссальные цифры и подтверждают наши опасения о том, что киберпреступники стали охотиться на другом уровне", - сказал он.