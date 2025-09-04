Они создают импортозамещающие отечественные препараты, сообщил зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Первыми резидентами ИНТЦ "Русский" стали две фармацевтические компании полного цикла, создающие импортозамещающие отечественные препараты. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"ИНТЦ "Русский" создается в рамках особого правового режима осуществления деятельности и в соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина. В рамках Восточного экономического форумы запускаем первый, пилотный корпус, в котором разместятся первые резиденты "Авексима иннотех" и "Авексима диол" - фармацевтические компании полного цикла, создающие импортозамещающие отечественные препараты", - сказал Трутнев.

По данным пресс-службы Трутнева, продукты компаний, которые будут работать в ИНТЦ, полностью заместят импортную продукцию. Это препараты контроля уровня глюкозы при диабете, агар и агароза (сырье для пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности), цифровые двойники предприятий, софт для судостроения, биокорма на основе микроводорослей.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.